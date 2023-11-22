16:14 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Коканде в частном доме изъяли пиротехнику на 407 млн сумов
Более 5 тыс. пиротехнических изделий хранились с нарушением правил техники безопасности.
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Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Ферганского областного управления таможни совместно с СГБ и Нацгвардией в ходе оперативного мероприятия выявили факт незаконного хранения пиротехники.
В частности, во дворе одного из домов в Коканде с нарушением правил техники безопасности хранилось более 5 000 пиротехнических изделий двух типов.
Общая стоимость изъятой пиротехники оценивается в 407 млн сумов.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Отмечается, что по состоянию на 22 ноября таможенные органы выявили 67 нарушений. В качестве вещественных доказательств изъято 830 тыс. единиц пиротехники на сумму 1 млрд 55 млн сумов.