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11:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

По делу о махинациях с землей во Владивостоке появился еще один обвиняемый

В громком деле с ущербом около 100 млн рублей замешаны экс-чиновники мэрии.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Приморье утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о махинациях с земельными участками на сопке Шошина во Владивостоке. 42-летний житель краевой столицы ответит за два преступления по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Мужчине предъявлено обвинение в том, что с ноября по декабрь 2015 года от имени гаражно-строительного кооператива и возглавляемой им частной организации было заключено два договора аренды земельных участков на сопке Шошина во Владивостоке площадью 1,1 и 0,9 гектара.

Фигурант вместе с сообщником возвел на участках в общей сложности 23 гаража, а в сентябре 2016 года и январе 2022 года при участии бывших чиновников администрации Владивостока их продали собственникам построек по заниженной стоимости — за 3 и 1 млн рублей, при кадастровой стоимости свыше 60 и 20 млн рублей соответственно.

«При этом площадь застройки очевидно несоразмерна площади предоставленной земли», — сообщили в надзорном ведомстве.

На этом продажи участков не закончились. Обвиняемый, как председатель ГСК, совместно с сообщником в июне 2020 года продал земельный участок площадью более 1,1 гектара ООО СЗ «Смарт Девелопмент», руководитель которого также обвиняется в соучастии в преступлении. Ущерб Приморскому краю превысил 98 млн рублей. Двое фигурантов уголовного дела находятся в федеральном розыске.

К уголовной ответственности за махинации с землей на сопке Шошина привлечены несколько бывших высокопоставленных чиновников мэрии — экс-замглавы Владивостока Алексей Ляйфер, экс-первый заместитель главы мэрии и экс-директор департамента земельных и имущественных отношений региона Наталья Соколова, бывший начальник управления муниципальной собственности города Армен Карапетян. Каждый обвиняется в превышениях должностных полномочий и получении взяток.

Уголовные дела в отношении Ляйфера и Карапетяна уже находятся на рассмотрении в суде, расследование дела в отношении Натальи Соколовой продолжается.

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