11:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Под Воронежем Nexia столкнулась со встречным грузовиком: есть пострадавшие
Водитель не выдержал безопасный боковой интервал.
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В Новоусманском районе Воронежской области автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком MAN с прицепом. С места ДТП в больницу забрали 35-летнего водителя легкового авто, а позднее за медицинской помощью обратился его 60-летний пассажир. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 22 ноября.
Авария произошла накануне, 21 ноября, около 16:00 на 8 км автодороги Новая Усмань — Сомово. Согласно предварительным данным, водитель Daewoo при движении не выдержал безопасный боковой интервал. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 139 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали семь человек.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о ДТП на 504 км трассы М-4 «Дон» в Железнодорожном районе областного центра, где «Газель» столкнулась с КамАЗом.