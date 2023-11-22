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Спецоперация на Украине
11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде лихач на иномарке сбил двух студенток и скрылся

Полиция задержала волгоградца, сбившего двух девушек на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде полиция задержала 36-летнего водителя, который сбил двух девушек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло 21 ноября в Дзержинском районе в 18.30 часов. В вечернее время автомобилист за рулем «Тойота Камри» ехал на улице Землячки. У дома № 40 он нарушил правила дорожного движения.

— При повороте не убедился в безопасности маневра, совершил наезд на двух 20-летних девушек, которые переходили проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, — уточнили в полиции региона.

Затем мужчина скрылся с места аварии, в то время как девушкам потребовалась медицинская помощь. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Водителю грозит наказание.

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