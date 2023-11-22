11:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Был пьяным за рулем: суд в Волгограде наказал маршрутчика лишением свободы за аварию с погибшим
В Волгограде водителя маршрутки отправили на 5 лет в колонию за смертельное ДТП.
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Суд в Волгограде огласил приговор водителю маршрутки, который, будучи пьяным, совершил аварию. В ДТП один человек погиб, еще один пострадал. 32-летнего мужчину признали виновным, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
27 мая маршрутчик пьяным сел за руль микроавтобуса Peugeot Boxer. Он не был на маршруте, но в салоне все равно находились пассажиры. На проспекте Университетском водитель не справился с управлением и влетел в столб. Передняя часть автомобиля превратилась в груду металла.
— В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир от полученных травм погиб на месте, здоровью 41-летнего пассажира причинен тяжкий вред, — отметили в прокуратуре.
Водитель полностью признал вину. Советский районный суд наказал его лишением свободы сроком на 5 лет в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено управлять автомобилями. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.