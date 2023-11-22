11:18 (мск), источник: Volga News
В Самаре поймали «похитителя Рождества»
Сотрудникам полиции пришлось выезжать в ТЦ «Аврора» по сообщению о краже сувенирной продукции. Посетить стражам порядка пришлось магазин подарков вечером 22 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как рассказывали полицейским сотрудники магазина, мужчина в возрасте зачем-то похищал новогодние свечи, будильник и другую продукцию. Сам мужчина был пойман на месте и отрицал свою причастность к хищениям, несмотря на утверждения продавцов, что он попал на видео камер наблюдения.
Что собирался делать предполагаемый похититель с подарочной продукцией, пока осталось загадкой.
В ГУ МВД по Самарской области журналисту Волга Ньюс сообщили, что ведется проверка.