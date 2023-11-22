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Спецоперация на Украине
11:18 (мск), источник: Volga News

В Самаре поймали «похитителя Рождества»

Сотрудникам полиции пришлось выезжать в ТЦ «Аврора» по сообщению о краже сувенирной продукции. Посетить стражам порядка пришлось магазин подарков вечером 22 ноября.

Как рассказывали полицейским сотрудники магазина, мужчина в возрасте зачем-то похищал новогодние свечи, будильник и другую продукцию. Сам мужчина был пойман на месте и отрицал свою причастность к хищениям, несмотря на утверждения продавцов, что он попал на видео камер наблюдения.

Что собирался делать предполагаемый похититель с подарочной продукцией, пока осталось загадкой.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту Волга Ньюс сообщили, что ведется проверка.

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