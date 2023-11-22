11:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Уголовное дело возбудили в Усолье после гибели пенсионера из-за нападения собак
Стая бродячих животных набросилась на мужчину вблизи старого Китойского моста.
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Уголовное дело по ст. 293 (халатность) возбудили по факту смерти пенсионера из-за нападения бродячих собак в Усолье-Сибирском. Предварительное следствие установило, что днем 17 ноября стая бродячих животных набросилась на 71-летнего мужчину возле старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Пострадавший который скончался по пути в больницу. Причиной смерти пожилого мужчины стали множественные рваные раны головы, шеи, и тела, которые сопровождала массивная кровопотеря на фоне общего переохлаждения организма.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следователи СК осмотрели место происшествия, в администрации Усольского МО истребована документация по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак в 2023 году и сведения о выделенных на это деньгах из бюджета региона. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.