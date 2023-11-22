В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла

«Установлено, что несовершеннолетняя, находясь в гостях у подруги, приняла таблетки, запрещенные к свободной продаже, которые им передали знакомые юноши. В бессознательном состоянии 19 ноября школьница была доставлена в больницу, где вчера скончалась», — говорится в сообщении ведомства.
Следствием также установлено, что ранее с признаками отравления от препарата в больницу доставили юношей 17 и 18 лет, которые потом и передали школьницам таблетки. Медики оказали им своевременную помощь.
Руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному отделу в Керчи установить все обстоятельства трагедии, источник приобретения медицинского препарата и основания для его продажи, а также дать оценку обстановке в семьях несовершеннолетних.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти несовершеннолетней.
По предварительным данным, семья умершей девочки на профилактических учетах не состояла.
Прокуратуре Керчи поручили установить причины произошедшего, дать оценку действиям родителей в части надлежащего воспитания несовершеннолетней.
Накануне стало известно, что три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Уточняется, что все погибшие — молодые люди: две девушки 2003 и 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения. По фактам гибели проводятся процессуальные проверки. Ход проверок находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области.