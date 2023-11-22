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11:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Два «оборотня в погонах» пойдут под суд в Приморье

Бывших полицейских обвиняют в применении физической силы и морального давления к невиновному.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывших полицейских и двух жителей края. Они обвиняются в воспрепятствовании расследованию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, с 2016 по 2022 годы, житель Находки уговорил двух сотрудников полиции помочь в привлечении невиновного лица к уголовной ответственности за покушение на убийство его супруги. По мнению подстрекателя это позволило бы привлечь к ответственности и других лиц, которых мужчина подозревал в преступлениях в отношении себя и своей семьи.

Бывший начальник отдела по расследованию преступлений против личности совместно с начальником отделения в том же подразделении МВД обвиняются в том, что они согласились на уговоры и применили физическую силу и моральное давление в отношении невиновного задержанного. В результате мужчина оговорил себя.

В отношении потерпевшего уголовное преследование прекращено.

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