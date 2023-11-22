На Южном Урале чиновницу подразделения Минобрнауки отдали под суд за коррупцию

Женщину будут судить за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Как следует из обвинительного заключения, обвиняемая, занимая должность главного специалиста лицензирования образовательной деятельности Управления по надзору и контролю в сфере образования и науки Челябинской области, получила 157 тыс. рублей от учредителя ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж».
За взятку она должна была принять положительное решение по внесению изменений в реестр лицензий новой образовательной программы для колледжа по коду профессии, специальности и направлению подготовки «Правоохранительная деятельность».
В отношении Галины Юриной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнила консультант суда Дарья Белюшина.