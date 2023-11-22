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13:57 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале чиновницу подразделения Минобрнауки отдали под суд за коррупцию

В Советский райсуд Челябинска поступило уголовное дело в отношении чиновницы подведомственного областному министерству образования и науки Управления по надзору и контролю в сфере образования и науки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Женщину будут судить за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Как следует из обвинительного заключения, обвиняемая, занимая должность главного специалиста лицензирования образовательной деятельности Управления по надзору и контролю в сфере образования и науки Челябинской области, получила 157 тыс. рублей от учредителя ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж».

За взятку она должна была принять положительное решение по внесению изменений в реестр лицензий новой образовательной программы для колледжа по коду профессии, специальности и направлению подготовки «Правоохранительная деятельность».

В отношении Галины Юриной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнила консультант суда Дарья Белюшина.

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