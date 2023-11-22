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Спецоперация на Украине
13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В ходе спецоперации погиб 32-летний военный водитель из Пермского края

Прощание с погибшим Андреем Рулевым состоится в селе Рождественске Карагайского округа.

Источник: администрация Карагайского муниципального округа

Администрация Карагайского муниципального округа сообщила трагическую новость о гибели в ходе спецоперации Андрея Васильевича Рулева из села Рождественск. Смерть настигла земляка 4 ноября этого года.

Андрей Рулев родился 28 декабря 1990 года. Военную службу проходил на территориях Луганской и Донецкой областей. Служил водителем гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмового батальона.

Администрация Карагайского округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Рулева.

Прощание с земляком состоится 23 ноября с 12:00 до 13:00 в Доме культуры села Рождественска. Митинг памяти пройдет здесь же с 13:00.

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