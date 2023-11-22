13:33 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму ищут сбежавшего краснокнижного тира
В Крыму начали поиски сбежавшего краснокнижного тигра.
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Об этом пишет Mash на волне. По информации телеграм-канала, следы краснокнижного тигра нашли в Ленинском районе. В Росприроднадзоре считают, что тигр мог жить в неволе и сбежать.
Предположительно, животное сбежало либо из парка львов «Тайган», либо от частных владельцев, которые держали его незаконно.