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14:03 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

В Минске мужчина упал на рельсы перед идущим поездом и погиб

На станции Степянка вечером 21 ноября под колесами поезда погиб 66-летний житель столицы. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина стоял близко к краю платформы, в какой-то момент он оступился и упал спиной на железнодорожные пути. По ним в этот момент ехал скоростной состав. Пенсионер не успел подняться и погиб на месте. Момент трагедии попал на видео.

Минский отдел внутренних дел на транспорте проводит проверку.

С начала 2023 г. в столице зафиксировано 7 наездов поезда на людей, в четырех случаях пешеходы скончались.

Правоохранители напоминают: нельзя стоять близко к краю платформы, даже если поезд находится далеко от перрона. Тем, кто передвигается на велосипедах, самокатах или СПМ, необходимо спешиваться. Пересечение путей допускается только в специально оборудованных местах, когда не звучит предупреждающий о движении поезда сигнал. При этом нужно снимать наушники и иную гарнитуру, выключать музыку и не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону. Ни в коем случае не стоит пытаться перебежать дорогу перед идущим составом, также опасно находиться на станции в состоянии опьянения.

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