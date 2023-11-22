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13:47 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре снегоуборочная машина въехала в автобус

Инцидент произошел на улице Потапова.

Источник: ЧП САМАРА

В Самаре 22 ноября машина, специализирующаяся на уборке снежных осадков, врезалась в автобус № 12, следующий до Завода «Экран». В первой половине дня автобус проезжал мимо остановки на улице Потапов, когда в него въехала снегоуборочная машина. Она поняла бок транспортного средства ковшом.

Судя по фотографиям, сделанные очевидцами, пассажиры сразу же покинули общественный транспорт.

Отметим, что снегоуборочная техника начала курсировать по городу с 20 ноября, в день, когда в Самаре прошел сильный снегопад. Он же и спровоцировал большое количество аварий, повышенный спрос в приложениях такси и пробки на дорогах.

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