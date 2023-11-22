13:31 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Погибшего на СВО 45-летнего мужчину похоронили в Горноуральском ГО
С участником спецоперации простились в поселке Лая.
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Жители Горноуральского округа накануне, 21 ноября, простились с 45-летним местным жителем Михаилом Кулаком, погибшим при исполнении служебного долга в ходе СВО. Мужчину мобилизовали 24 октября прошлого года, 26 ноября у него должен был быть день рождения.
Как рассказал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, в селе Лая Михаил окончил школу № 4, был активным, отзывчивым и исполнительным, у него остались жена и двое детей.
«Наш земляк награжден медалями “За участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины”, “За боевые отличия” и “За освобождение Луганской и Донецкой народных Республик”. Михаил Александрович погиб 3 ноября 2023 года, достойно исполняя гражданский долг перед Родиной», — написал на своей странице во «Вконтакте» Дмитрий Летников. — Вечная память и Слава нашему герою-земляку!".