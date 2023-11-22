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13:41 (мск), источник: Ura.ru

Отец убитого Далера Бобиева впервые встретился с его опекуном. Фото

Отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева — Худжановиддин — впервые встретился с его опекуном Вероникой Наумовой, подозреваемой в убийстве мальчика. Это произошло в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

На то, что Худжановиддин Бобиев и Наумова прежде не встречались, указал, в частности, двоюродный брат Далера — Шамсутдин. Его на процесс не пустили. По словам Шамсутдина, ранее представителем мальчика был он. Сейчас интересы погибшего представляет родной отец мальчика, недавно освободившийся из тюрьмы. Заседание проходит в закрытом от прессы режиме.

22 ноября в суде решают вопрос по мере пресечения для Наумовой. Громкая история произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года, когда приемная мать сообщила о пропаже мальчика, его искали волонтеры, силовики и спасатели. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Там мальчик пролежал полгода в сумке.

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