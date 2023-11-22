15:21 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Тип РЗСО не указан, о последствиях обстрела пока не сообщается.
Кроме того, в 13:25 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибра 155 миллиметров со стороны Карловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район находится в северной части города. Его окраиной считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.