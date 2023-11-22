14:54 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове микроавтобус сбил девочку на «зебре»: Водитель скрылся с места ДТП
Обстоятельства ДТП выясняются.
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В Сорокском районе микроавтобус сбил школьницу на «зебре».
ДТП произошло накануне, 21 ноября, в селе Рубленица.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Водитель сначала остановился и вышел к девочке, но позже уехал, передаёт unimedia.info.
Обстоятельства ДТП выясняются.