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14:54 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове микроавтобус сбил девочку на «зебре»: Водитель скрылся с места ДТП

Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: Комсомольская правда

В Сорокском районе микроавтобус сбил школьницу на «зебре».

ДТП произошло накануне, 21 ноября, в селе Рубленица.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Водитель сначала остановился и вышел к девочке, но позже уехал, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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