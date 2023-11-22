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Спецоперация на Украине
14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Восьмилетняя девочка ушла из дома и пропала в городе Бор

Девочка ушла из дома № 60А по улице Рослякова 22 ноября.

Восьмилетнюю девочку разыскивают в городе Бор Нижегородской области. Хадича Пулатова ушла из дома и пропала 22 ноября. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь — Бор».

Приметы ребенка: худощавое телосложение, рост 140 сантиметров. У девочки темные волосы и темные глаза, а также есть родинка на спинке носа слева.

Хадича ушла из дома № 60А по улице Рослякова. Она была одета в красную шапку, темный свитер и серые джинсы.

Представители поисково-спасательной группы просят всех, у кого есть какая-то информация о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 8 (831) 28−38−200 или 102.
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