14:32 (мск), источник: АиФ Челябинск
Матери утонувшего в ванне ребёнка вынесли приговор в Миассе
В колонию женщина отправится самостоятельно.
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Жительнице Миасса вынесли приговор за гибель маленького сына в ванне. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
38-летнюю женщину признали виновной по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Ей назначили год лишения свободы в колонии-поселении. Причём добираться туда осуждённая будет самостоятельно.
Напомним, трагедия случилась в апреле 2023 года. Мама оставила полуторагодовалого малыша в ванне с водой без присмотра. Ребёнок утонул. В момент происшествия женщина была пьяна.
В мае на железнодорожных путях обнаружили тело старшей сестры мальчика. Школьница погибла под колёсами поезда через несколько недель после смерти братика. После этого сообщалось, что семью поставили на индивидуальное сопровождение.