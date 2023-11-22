14:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Автобус поскользнулся: в Челябинске в гололедицу маршрутка врезалась в остановку
Ледяной дождь днем 22 ноября привел к ДТП в Челябинске.
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На улице Гагарина автобус врезался в остановку общественного транспорта.
— По предварительным данным, водитель автобуса, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением транспорта в связи с погодными условиями, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Маршрутку № 91 помяло, в остановочном комплексе сломалось ограждение, но люди не пострадали.
Напомним, из-за стремительно возникшей гололедицы самолету из Москвы пришлось кружить над челябинским аэропортом.