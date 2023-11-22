14:35 (мск), источник: ЕАН
Опекунше Далера Бобиева продлили арест
Опекунше Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве приемного ребенка Далера Бобиева, продлили арест.
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Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала Ленинского суда.
Наумова пробудет в СИЗО до 26 февраля. Отметим, на заседании по продлению меры пресечения присутствовал отец погибшего мальчика.
Напомним, пятилетнего Далера Бобиева искали всем Екатеринбургом с 26 июня, когда его опекунша Вероника Наумова сообщила в полицию о побеге мальчика из дома. Тело ребенка нашли на третьи сутки в семейном гараже. Женщина заявила, что ребенок умер, захлебнувшись в ванной, и она спрятала его, так как испугалась. Женщина скрывала смерть мальчика полгода и все это время получала пособие за мертвого малыша. Наумова обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», пп. «г» и «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание малолетнего» и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».