14:29 (мск), источник: РИА Новости
Отец певца Шарлота заявил о готовности поддержать сына
Отец готов поддержать певца Шарлота, с которым потерял связь после отъезда из РФ.
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САМАРА, 22 ноя — РИА Новости. Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий сообщил РИА Новости, что готов поддержать сына, с которым потерял связь после его отъезда в Армению.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту «Пулково» певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Когда он улетел в Армению, у меня с ним связи не было, потому что он поменял номер телефона. Соответственно, его новых контактов просто не было, и мы не общались. Конечно, я готов его поддержать, я же ставил его на путь истинный, я его вывел на музыкальную стезю».
При этом отец артиста рассказал, что когда виделся в последний раз с сыном в Самаре, они обсуждали его новые альбомы, творчество, что «никак не связано с политикой». «Что произошло потом — мы и не виделись, и не могли это обсуждать», — отметил Валерий. Перед возвращением в Россию Эдуард Шарлот с отцом не связывался.
Также Валерий сообщил, что его сын не подлежит призыву в армию, так как во время прохождения медкомиссии в Самаре у него выявили плоскостопие. «Причем комиссия проходила дважды, чтобы не было какой-то фальсификации. Оба раза я его сам подвозил, он меня просил, я поднимался (к рентгенологу) и уточнял: действительно ли у него такой дефект, можно ли его исправить, лечится это или нет? Мне сказали: это навсегда, это диагноз, это уже все. Есть рентгеновские снимки, заключения — все это он отвез в военкомат, на основании этого, естественно, был выдан военный билет», — рассказал Валерий.