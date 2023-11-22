14:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарских водителей предупредили об ограничениях на участке трассе Р-228
Участок трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» закрыли для всех видов транспорта.
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В среду, 22 ноября с 12:15 (по Москве) ввели еще одно ограничение на участке трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Самарских водителей предупредили, что там ввели запрет на движение всех видов транспорта. Причиной тому сильный боковой ветер и метель.
Как информирует ФКУ «Поволжуправтодор», ограничение движения будет действовать на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Ограничительные меры затронут участок дороги от км 23+200 до км 47+000 в пределах Ульяновской области в целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторов.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан не использовать личные автомобили и отложить запланированные поездки по данному участку трассы. Водителей, находящихся в пути, просят выбрать безопасные места для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.