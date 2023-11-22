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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за снегопада в Самарской области закрыт 21 школьный маршрут

В 15 образовательных учреждениях Самарской области временно закрыт 21 школьный маршрут. Решения приняли директора учебных заведений из-за погодных условий, сообщил министр образования региона Виктор Акопьян на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

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Источник: Коммерсантъ

В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров поручил взять с руководителей учебных заведений и глав муниципальных образований пояснительные записки. Ситуация по каждому из учреждений будет проанализирована.

Также чиновники рассмотрят возможность восстановления движения школьных автобусов. Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину подключиться к решению проблемы и помочь муниципалитетам при необходимости.

Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Также из-за непогоды в регионе на ряде дорог, в том числе, трассе М-5, уже ограничивалось движение автобусов и большегрузов.

В настоящее время ограничения на дороге продлены.

Помимо прочего на трассе в регионе в районе Сызрани образовался затор из 500 большегрузов.


В Самаре в связи с непогодой фиксировались восьми- и десятибалльные пробки. Кроме того, во время снегопада в регионе произошел ряд ДТП. Одна из аварий случилась в Ставропольском районе: опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии пострадал пассажир, мужчина 1970 года рождения.

Георгий Портнов.

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