14:41 (мск), источник: Ведомости
Суд оставил под стражей блогера Шабутдинова
Мосгорсуд признал законным арест блогера Аяза Шабутдинова, сообщили в суде.
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Шабутдинов останется в СИЗО до 16 декабря. Блогера задержали 3 ноября, на следующий день Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.
Следствие МВД обвиняет 32-летнего бизнес-тренера в совершении восьми эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.
По данным следствия, Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы могут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 000 до 1,9 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве.
Шабутдинов просил суд не заключать его под стражу, заявив, что у него обучается 20 000 студентов, а «восемь человек — это даже не 1%».