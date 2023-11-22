В Воронежской области сельская учительница отдала мошеннику 1,75 миллиона рублей

Еще одной жертвой мошенников стала 50-летняя сельская учительница из Петропавловского района. 15 ноября ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником силовых структур. Он заявил, что некий мужчина, используя поддельную нотариальную доверенность, пытается «повесить» на педагога крупный кредит. И что для противодействия преступнику надо самой оформить большой займ. Женщина поверила. Она, используя мобильное приложение банка, оформила на себя кредит в 750 тысяч рублей. А потом отправила эти деньги на указанные ей реквизиты якобы безопасных счетов.
На следующий день телефонный аферист позвонил вновь. И запел старую песню: дескать, мерзавец-аферист собирается взять кредит на имя учительницы уже в другом банке. Бедная женщина пустилась в долгую дорогу в Воронеж.
Там она оформила кредит в одном из банков на 1 миллион рублей. Более того, пыталась сделать то же самое еще в трех кредитных учреждениях, но там ей отказали.
Мошенник понял, что 1,75 миллиона рублей — это потолок того, что он может стрясти с учительницы, и больше на связь не выходил.
— Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, карающей за особо крупное мошенничество. Преступника разыскивают. Всего 21 ноября от действий аферистов пострадали девять жителей Воронежской области, еще у пяти украли деньги с банковских карт. Общая сумма ущерба, причиненного доверчивым людям, составила около четырех миллионов рублей, — сообщили в региональном ГУ МВД.