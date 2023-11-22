15:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Двое жителей Прикамья похитили человека, увезли в лес и пытали
Двое жителей поселка Октябрьский обвиняются в похищении человека.
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Преступление было совершено месяц назад, 22 октября. Подробности «Комсомолке» рассказали в региональном следственном управлении СКР.
По версии следствия, двое мужчин 26 и 29 лет из корыстных побуждений решили похитить местного жителя. Они заранее договорились и продумали план действий. Днем 22 октября обвиняемые с силой вывели потерпевшего из квартиры на улицу к припаркованному возле дома автомобилю, поместили жертву в багажник и увезли в лес. Там злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу, сдавливая его шею шнурком, и требовали от жертвы 50 тысяч рублей.
После этого мужчины отвезли избитого обратно в поселок, чтобы он снял в банкомате деньги. В этот момент местному жителю удалось вырваться и убежать. О нападении он сообщил в следственные органы. Злоумышленники с места преступления скрылись.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений». Обвиняемые находятся под стражей. Сейчас следователи проводят необходимые судебные экспертизы, осматривают место преступления и допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.