15:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронежской области спрогнозировали гололед и метель
Возможно налипание мокрого снега на провода и конструкции.
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В Воронежской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий.
С вечера 23 ноября до утра пятницы, 24 ноября, на дорогах возможен гололед. Местами по региону порывы ветра будут достигать 15−18 м/сек. Объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
По прогнозу Воронежского гидрометцентра, ночью 24 ноября в отдельных районах прогнозируется метель. Температура воздуха составит −5 … −10 градусов. В областном центре ночью временами также будет идти снег. Термометры покажут около −7 градусов.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что 20 ноября в областном центре выпало 20 мм снега, что составляет 47% от месячной нормы осадков. В районах области самое большое количество осадков зарегистрировала метеостанция в Борисоглебске — там выпало 23 мм снега. В Лисках зафиксировали 20 мм осадков.