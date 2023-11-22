Главное
Спецоперация на Украине
15:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области спрогнозировали гололед и метель

Возможно налипание мокрого снега на провода и конструкции.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°

В Воронежской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий.

С 6:00 до 18:00 четверга, 23 ноября, в результате снегопада возможно налипание мокрого снега на провода и конструкции.

С вечера 23 ноября до утра пятницы, 24 ноября, на дорогах возможен гололед. Местами по региону порывы ветра будут достигать 15−18 м/сек. Объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, ночью 24 ноября в отдельных районах прогнозируется метель. Температура воздуха составит −5 … −10 градусов. В областном центре ночью временами также будет идти снег. Термометры покажут около −7 градусов.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что 20 ноября в областном центре выпало 20 мм снега, что составляет 47% от месячной нормы осадков. В районах области самое большое количество осадков зарегистрировала метеостанция в Борисоглебске — там выпало 23 мм снега. В Лисках зафиксировали 20 мм осадков.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта