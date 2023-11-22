15:55 (мск), источник: ТАСС
На 55-м км МКАД столкнулись три автомобиля
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. На 55-м км МКАД столкнулись три автомобиля, два человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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По данным надзорного ведомства, ДТП произошло на внутренней стороне дороги, после развязки с Можайским шоссе. Водитель автомобиля Honda врезался в остановившиеся из-за другого ДТП две машины. «В результате дорожной аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель Honda», — добавили в пресс-службе.
В ГУ МВД России по Москве сообщили ТАСС, что в результате аварии пострадал один человек. «Одному из участников ДТП потребовалась медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.
По факту произошедшего проводится проверка, ход которой контролирует столичная прокуратура. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.