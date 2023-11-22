16:18 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
«Казахмыс» сообщил о гибели машинистки на фабрике
На фабрике «Казахмыс» 22 ноября скончалась машинистка, сообщает Zakon.kz.
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По информации компании «Казахмыс», несчастный случай произошел 22 ноября 2023 года на Жезказганской обогатительной фабрике № 2.
«В результате зажатия механизмом конвейера машинистка конвейера 1980 года рождения получила травму, несовместимую с жизнью. Скорая помощь констатировала смерть», — говорится в сообщении.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.