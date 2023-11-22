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16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Казани предупредили о долгой метели и снежных заносах

Ночью может похолодать до −20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 23 ноября в Казани будет облачная погода с прояснениями. Ожидается снег и метель в отдельных районах. Скорость ветра порывами составит до 15−18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от −9 до −14 градусов. Днем будет от −7 до −12 градусов. На дорогах — снежные заносы, накат и гололедица.

В конце недели, 24 и 25 числа, аналогичная погода сохранится. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду, а местами и вовсе до 17. Столбики термометров в пятницу покажут ночью от −15 до −20 градусов. В дневное время — от −7 до −12 градусов. В субботу ожидается небольшое потепление: температуры будут варьироваться от −12 до +1 градуса.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега.

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