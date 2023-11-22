Подросток и мужчина пострадали при ударе ВСУ по Донецку

«В результате обстрела Петровского района по ул. Добровольского получил ранение мужчина 1989 г.р., по ул. Петровского ранен мальчик-подросток 2010 г.р.», — написал градоначальник.
Сведения о состоянии пострадавших не сообщаются.
По словам Кулемзина, войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе Донецка. Глава города добавил, что в результате удара ВСУ по Петровскому району повреждено остекление в многоквартирных домах на улице Петровского. Кроме того, зафиксирован прилет во двор гимназии № 107.
Накануне представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в Донецке две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела ВСУ. Помимо этого, в ходе обстрела произошло прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Куйбышевском районе города.
Ранее в тот же день стало известно о смерти актрисы и режиссера Полины Меньших из-за ранений, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.