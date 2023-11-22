16:40 (мск), источник: Живем в Нижнем
Дояр с гранатой устроил переполох в коровнике под Богородском
Полиция нашла у него дома склад оружия.
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Житель Богородского района ворвался в местный коровник с гранатой, чтобы разобраться с супругой. Пока нетрезвый мужчина бегал между животными с боеприпасом, испуганная женщина пряталась от него в кабинете администрации. Об инциденте сообщает телеграм-канал Ni Mash.
По информации источника, дебошир, в прошлом сам работавший на этой ферме, злоупотреблял алкоголем. Выпив, он мог распускать руки, что не нравилось его жене. В один из дней она даже вызвала стражей порядка, чтобы они усмирили ее буйного супруга. Тут-то экс-дояр рассвирепел окончательно: взял гранату и отправился за второй половинкой к ней на работу.
Чтобы угомонить вооруженного дебошира, в коровник прибыли полицейские. После задержания они отправились к возмутителю спокойствия домой, где их ждал сюрприз — восемь боевых гранат, десять взрывателей и патроны.
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