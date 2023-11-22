В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие

«В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом», — говорится в публикации.
Как отмечается, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, столкновение было попутным.
Схода подвижного состава не произошло. По предварительным данным, к медикам с ушибами обратились 25 пассажиров. Им всем оказали помощь, госпитализации не потребовалось, рассказали агентству в минздраве Ульяновской области.
В РЖД заявили, что допущено «грубое нарушение», компания проводит внутреннюю проверку.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.