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16:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пассажирский поезд, следовавший из Перми в Адлер, столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, пострадали 25 человек, сообщила госкорпорация РЖД в Telegram-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом», — говорится в публикации.

Как отмечается, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, столкновение было попутным.

Схода подвижного состава не произошло. По предварительным данным, к медикам с ушибами обратились 25 пассажиров. Им всем оказали помощь, госпитализации не потребовалось, рассказали агентству в минздраве Ульяновской области.

В РЖД заявили, что допущено «грубое нарушение», компания проводит внутреннюю проверку.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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