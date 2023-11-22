Трудотерапия. В Москве нахулиганивших подростков заставили помыть подъезд

Ролик с тем, как мальчики моют подъезд, разлетелся по Telegram-каналам, соцсетям и собрал множество комментариев. Большинство родителей одобрили такой метод воспитания подростков, но нашлись и недовольные. «Это эксплуатация детского труда! Они же дети!», «Дети ведут себя так, как взрослые их научили! Оставьте их в покое», — пишут защитники.
Детский психолог Ирина Таранова не считает этот метод воспитания радикальным. Напротив, произошедшее можно назвать трудотерапией.
«Теперь мальчики будут понимать, что у всех их действий есть прямые последствия. И это понимание станет для них контролирующим фактом», — говорит психолог.
По мнению психолога, в подростковом возрасте дети всегда тестируют систему правил, установленные границы и то, насколько можно нарушать эти правил и границы. В какой-то момент у них может возникнуть иллюзия безнаказанности и вседозволенности.
В этом случае задача родителей — показать, что любого действия человека, хорошего или плохого, есть какие-либо последствия.
«У взрослых такое понимание есть, а у детей — не всегда. Поэтому система наказания за проступки в данном случае важна», — заключает Ирина Таранова.