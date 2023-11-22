Главное
Спецоперация на Украине
17:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Трудотерапия. В Москве нахулиганивших подростков заставили помыть подъезд

Родители заставили двух подростков помыть подъезд 17-этажного дома в столичном районе Некрасовка. Перед этим, проникнув в парадную, хулиганы наплевали на зеркало, помочились на лестничной площадке, а на выходе помахали консьержу. Нелицеприятные поступки подростков попали на камеру видеонаблюдения, а затем оказались в домовом чате. В результате молодые люди получили по заслугам: старшая по подъезду выдала им швабры и отправила на лестничную площадку.

Мнения разделились

Ролик с тем, как мальчики моют подъезд, разлетелся по Telegram-каналам, соцсетям и собрал множество комментариев. Большинство родителей одобрили такой метод воспитания подростков, но нашлись и недовольные. «Это эксплуатация детского труда! Они же дети!», «Дети ведут себя так, как взрослые их научили! Оставьте их в покое», — пишут защитники.

Детский психолог Ирина Таранова не считает этот метод воспитания радикальным. Напротив, произошедшее можно назвать трудотерапией.

«Теперь мальчики будут понимать, что у всех их действий есть прямые последствия. И это понимание станет для них контролирующим фактом», — говорит психолог.

Общие правила для всех

По мнению психолога, в подростковом возрасте дети всегда тестируют систему правил, установленные границы и то, насколько можно нарушать эти правил и границы. В какой-то момент у них может возникнуть иллюзия безнаказанности и вседозволенности.

В этом случае задача родителей — показать, что любого действия человека, хорошего или плохого, есть какие-либо последствия.

«У взрослых такое понимание есть, а у детей — не всегда. Поэтому система наказания за проступки в данном случае важна», — заключает Ирина Таранова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Почему так больно-то?» Актриса Меньших погибла на сцене во время удара ВСУ
«Большая ошибка». Зеленский намекнул Залужному, что знает о его планах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта