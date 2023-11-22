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17:07 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Мужчина провалился под лед и утонул на озере под Быховом

В МЧС сообщили, что под Быховом мужчина провалился под лед на озере и утонул.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что под Быховом мужчина провалился под лед на озере и утонул. Подробности случившегося озвучили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что сотрудникам МЧС поступила информация о мужчине, который провалился под лед на озере Маславичи, которое находится вблизи деревни Воронино Быховского района. Приехавшие на место спасатели нашли и достали из воды тело утонувшего мужчины 1988 года рождения. Установлено, что он нигде не работал.

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