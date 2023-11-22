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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем нашли тело матери пятерых детей

Следователи проводят проверку по факту смерти жительницы Новоусманского района Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

19 ноября в селе Рождественская Хава Новоусманского района нашли умершей 48-летнюю местную жительницу. Следователи проводят стандартную проверку по факту обнаружения тела.

— По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Обстоятельства кончины женщины устанавливаются, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Как отметили в администрации Новоусманского района, у умершей много родственников: в частности, четверо совершеннолетних детей, старшим из которых 31 год и 28 лет.

-У женщины есть еще младшая дочь подросткового возраста, в силу определенных причин, она уже долгое время живет с бабушкой. Сейчас наши сотрудники помогают ей официально оформить опеку над ребенком, — сообщили в администрации Новоусманского района.

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