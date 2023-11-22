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17:39 (мск), источник: АиФ Пермь

В РЖД рассказали о причинах ЧП с поездом «Пермь-Адлер» под Ульяновском

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РЖД сообщает о причинах столкновения поезда «Пермь-Адлер» с тепловозом в Ульяновской области.

Как пояснили в пресс-службе компании, внутренняя проверка проводится «по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда № 354 “Пермь-Адлер” с маневровым локомотивом».

В компании сообщают также, что сейчас помощь оказывается пострадавшим в столкновении. В данный момент в вагонах поддерживается нормальный температурный режим, поясняют в РЖД.

Поезд временно задержан из-за проведения технических работ. Также пришлось притормозить на 1 час и 13 минут ход электрички № 6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов происшествие не повлияло.

РЖД готова взять на себя расходы на лечение пострадавших. Также им начислят баллы «РЖД Бонус».

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