17:39 (мск), источник: АиФ Пермь
В РЖД рассказали о причинах ЧП с поездом «Пермь-Адлер» под Ульяновском
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РЖД сообщает о причинах столкновения поезда «Пермь-Адлер» с тепловозом в Ульяновской области.
Как пояснили в пресс-службе компании, внутренняя проверка проводится «по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда № 354 “Пермь-Адлер” с маневровым локомотивом».
В компании сообщают также, что сейчас помощь оказывается пострадавшим в столкновении. В данный момент в вагонах поддерживается нормальный температурный режим, поясняют в РЖД.
Поезд временно задержан из-за проведения технических работ. Также пришлось притормозить на 1 час и 13 минут ход электрички № 6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов происшествие не повлияло.
РЖД готова взять на себя расходы на лечение пострадавших. Также им начислят баллы «РЖД Бонус».