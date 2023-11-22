ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области

По данным ведомства, корреспонденты подверглись атаке при подготовке материала об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожье.
«В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов, получил осколочные ранения корреспондент телеканала “Россия-24” Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни угрозы нет. Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в министерстве.
Это не первый подобный инцидент. Так, украинские военные 22 июля целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны, удар нанесли кассетными боеприпасами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже эти снаряды.