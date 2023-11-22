В Могилеве медсестра похитила почти полсотни ампул с морфином

С января 2022 по июнь 2023 года могилевчанка создала на рабочем месте излишки морфина гидрохлорида. В отчетах 48-летняя медсестра указывала, что потратила часть препарата на пациентов, однако одни больные его так и не получили, другим он и вовсе не назначался.
Всего женщина украла 47 ампул с морфином, а также незаконно хранила препарат с опасным психотропом трамадолом.
На суде медсестра частично признала вину. Она заявила, что похищала ампулы с морфином для себя, так как из-за сильных болей ей не помогали другие медикаменты. В организме женщины действительно нашли следы употребления морфина и трамадола, но показаний к их применению у нее не было.
Суд признал женщину виновной в хищении вверенных ей особо опасных наркотических средств и их незаконном хранении без цели сбыта. Ей назначили пять лет лишения свободы и штраф в 50 базовых величин (1850 рублей) с лишением права занимать должности, связанные с приобретением, хранением, реализацией, отпуском (распределением) наркотических средств и психотропных веществ, на срок 5 лет.