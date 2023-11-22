22:24 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
В Алматинской области восьмиклассник остановил автобус и спас людей
В Алматинской области юноша спас пассажиров и водителя движущегося автобуса, передает ИА «NewTimes.kz».
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В Илийском районе Алматинской области ученик лицея стал героем, спасшим людей, находящихся внутри автобуса. Сообщают, что мальчик является учеником 8-го класса школы-лицея.
Водитель не смог контролировать движение движущегося автобуса из-за приступа. Молодой человек смог нажать на тормоз и остановить транспортное средство. Очевидцы утверждают, что автобус мог врезаться в близлежащие дома.
«Молодец парень, действительно спас всех пассажиров, не растерялся»;
«Сердце радуется, что молодежь-то наша смелая, решительная. Заслуживает большой награды!»;
«Я тоже была в этом автобусе, если бы не он, мы бы не выжили. Благодарим от всей души, нас всех спас»;
«Настоящий мужской поступок. Умничка», — гласят комментарии под публикацией в Сети.