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22:24 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

В Алматинской области восьмиклассник остановил автобус и спас людей

В Алматинской области юноша спас пассажиров и водителя движущегося автобуса, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В Илийском районе Алматинской области ученик лицея стал героем, спасшим людей, находящихся внутри автобуса. Сообщают, что мальчик является учеником 8-го класса школы-лицея.

Водитель не смог контролировать движение движущегося автобуса из-за приступа. Молодой человек смог нажать на тормоз и остановить транспортное средство. Очевидцы утверждают, что автобус мог врезаться в близлежащие дома.

«Молодец парень, действительно спас всех пассажиров, не растерялся»;

«Сердце радуется, что молодежь-то наша смелая, решительная. Заслуживает большой награды!»;

«Я тоже была в этом автобусе, если бы не он, мы бы не выжили. Благодарим от всей души, нас всех спас»;

«Настоящий мужской поступок. Умничка», — гласят комментарии под публикацией в Сети.

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