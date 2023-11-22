23:05 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте пьяная мать избила несовершеннолетнюю дочь на глазах у людей
В настоящее время рассматривается вопрос о лишении матери родительских прав.
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В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой маленькая девочка зашла в цветочный магазин и попросила цветы. Зайдя следом за девочкой, ее мать В. А., находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала оскорблять и избивать ее.
Выяснилось, что данный инцидент произошел в магазине, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе столицы.
Ситуация была взята под контроль детского омбудсмана. В настоящее время сотрудниками районного ОВД проводится дознание для оценки действий гражданки В. А.
«Девочка, пострадавшая от насилия со стороны матери, помещена в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним города Ташкента. Рассматривается вопрос о лишении матери родительских прав», — говорится в сообщении детского омбудсмана.
В пресс-службе детского омбудсмана отметили, что государство не терпит такого неприемлемого обращения с любым ребенком и гарантирует, что интересы ребенка превыше всего.