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23:05 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте пьяная мать избила несовершеннолетнюю дочь на глазах у людей

В настоящее время рассматривается вопрос о лишении матери родительских прав.

Источник: Скриншот из видео

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой маленькая девочка зашла в цветочный магазин и попросила цветы. Зайдя следом за девочкой, ее мать В. А., находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала оскорблять и избивать ее.

Выяснилось, что данный инцидент произошел в магазине, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

Ситуация была взята под контроль детского омбудсмана. В настоящее время сотрудниками районного ОВД проводится дознание для оценки действий гражданки В. А.

«Девочка, пострадавшая от насилия со стороны матери, помещена в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним города Ташкента. Рассматривается вопрос о лишении матери родительских прав», — говорится в сообщении детского омбудсмана.

В пресс-службе детского омбудсмана отметили, что государство не терпит такого неприемлемого обращения с любым ребенком и гарантирует, что интересы ребенка превыше всего.

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