Смерть 7-летней девочки: аким Павлодарской области указал на оплошность соцслужб

Как сообщает издание, Асаин Байханов высказался о работе соцслужб, которые не должны были терять бдительность. На совещании он заслушал всех, от кого могла зависеть безопасность ребенка. Это, в том числе, и аким села, его заместители, педагоги школы, где училась девочка, а также полицию и соцорганы.
«Погиб ангелочек. <…> Из таких случаев надо извлекать серьезные уроки и работать на опережение, заниматься профилактикой», — подчеркнул Асаин Байханов.
Согласно озвученным на совещании данным, в Экибастузе в зоне риска находятся 68 семей. Службы проводят с ними определенную работу, оказывают помощь. Но этого, как отметил глава региона, вероятно, недостаточно. Асаин Байханов напомнил присутствующим, что руководители служб несут персональную ответственность за комфорт и безопасность людей, и подчеркнул, что будут применены меры административного наказания к госслужащим.
Напомним, 18 сентября стало известно о том, что 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области. Третьеклассница 17 ноября вышла из дома, но так и не вернулась. Позже к поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет.
Однако 19 ноября стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.
Позже стали известны подробности трагедии. Также других детей семьи отправили в центр поддержки. Позже волонтеры рассказали о странностях в поведении матери погибшей девочки во время поисков.