Молодого человека задержали по делу об обмане пенсионерки на 140 тыс. руб. на востоке Москвы

«Предварительно установлено, что злоумышленник позвонил на стационарный телефон 79-летней москвичке, проживающей на ул. Дмитриевского. Звонивший сообщил о том, что ее родственница якобы стала виновницей ДТП и, чтобы ей помочь, нужны деньги. Пенсионерка поверила незнакомцу и передала курьеру сумку с деньгами в сумме 140 тыс. руб. Пообщавшись с сыном, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на ул. Шокальского задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый местный житель, которому курьер передал сумку с деньгами», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что к моменту своего задержания часть похищенных денежных средств злоумышленник передал сообщникам, другой — распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают личности других соучастников преступления.