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22:11 (мск), источник: АГН «Москва»

Молодого человека задержали по делу об обмане пенсионерки на 140 тыс. руб. на востоке Москвы

Полицейские задержали ранее судимого 18-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой жительницы района Косино-Ухтомский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что злоумышленник позвонил на стационарный телефон 79-летней москвичке, проживающей на ул. Дмитриевского. Звонивший сообщил о том, что ее родственница якобы стала виновницей ДТП и, чтобы ей помочь, нужны деньги. Пенсионерка поверила незнакомцу и передала курьеру сумку с деньгами в сумме 140 тыс. руб. Пообщавшись с сыном, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на ул. Шокальского задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый местный житель, которому курьер передал сумку с деньгами», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что к моменту своего задержания часть похищенных денежных средств злоумышленник передал сообщникам, другой — распорядился по своему усмотрению.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают личности других соучастников преступления.

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