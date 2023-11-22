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Главные новости к вечеру 22 ноября
22:31 (мск), источник: ТАСС

Что известно о взрыве на мосту между США и Канадой

На мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады произошел взрыв. Погибли два человека.

Источник: Reuters
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ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Взрыв раздался на американской части моста. Мэрия приграничного города Ниагара-Фолс сообщила, что «произошел некий инцидент с участием автомобиля».

ФБР утверждает, что на мосту взорвалась машина, и расследует произошедшее как попытку теракта.

Оба погибших находились внутри транспортного средства. Уточняется, что сотрудник пограничной службы получил незначительные травмы.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформирована о случившемся. По ее словам, представители государственных органов находятся на месте и готовы оказать помощь.

Мост через Ниагарский водопад закрыт. На месте происшествия видно задымление, есть повреждения в районе пограничного пункта.

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