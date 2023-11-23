03:54 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярске опять отравились школьники
У трех учащихся красноярской средней школы № 90 на улице Павлова подозревают острую кишечную инфекцию.
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У трех учащихся красноярской средней школы № 90 на улице Павлова подозревают острую кишечную инфекцию. Информация об это поступила в Управление Роспотребнадзора из медицинских организаций.
Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении, заболевание протекает в лёгкой форме.
Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование — выясняют все обстоятельства, а также причину возникновения заболевания. В таких случаях проверяют прежде всего в школьный пищеблок.
Напомним, в Красноярске это не первое массовое отравление школьников в новом учебном году. Так, в сентябре в больницу попали трое учеников 5 и 6 классов школы № 86. Проверка показала, что они подхватили золотистый стафилококк, носителем инфекции был сотрудник столовой образовательного учреждения.