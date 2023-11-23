04:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В центре Хабаровска автобус протаранил скорую помощь
В результате ДТП пострадали фельдшер и медбрат.
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Прокурорская проверка назначена по факту резонансного дорожно-транспортного происшествия в самом центре Хабаровска. Накануне вечером при пересечении перекрёстка улиц Волочаевская и Муравьёва-Амурского автобус маршрута № 8 с пассажирами протаранил автомобиль скорой помощи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Водитель, управляя автобусом НефАЗ, на перекрёстке ул. Волочаевская — ул. Муравьева-Амурского не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался с включёнными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, — рассказали в ОГИБДД по Хабаровску.
Как уточнили в краевой прокуратуре, после аварии в лечебные учреждения обратились фельдшер и медбрат, которые ехали в попавшей в аварию скорой на вызов. Они получили незначительные травмы. Им назначено амбулаторное лечение.
Значительные повреждения получили и автобус, и машина скорой помощи. Авария усугубила ситуацию с вечерними пробками в центре Хабаровска.
Напомним, аварии с неотложками случаются с завидной регулярностью. В мае этого года скорую, которая везла пострадавшего в ДТП в больницу, протаранил участник дорожного движения в Комсомольске-на-Амуре. А летом 2022 года на оживлённом перекрёстке улиц Кубяка и Павла Морозова в Хабаровске в результате ДТП перевернулась неотложка, которая везла ребёнка на госпитализацию.