04:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Не согласен с разводом: в Приморье мужчина едва не зарезал супругу
Житель Уссурийска 15 раз ударил жену ножом на глазах у сына.
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В Приморье суд вынес приговор жителю Уссурийска, который едва не зарезал свою жену на глазах сына. Мужчину признали виновным в покушении на убийство, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.
Как поделились в ведомстве, в июле 2022 года супруга обвиняемого хотела подать на развод, однако мужчина был не согласен с этим. Но вместо того, чтобы решить все мирным путем, он задумал убить свою жену. Подкараулив ее у подъезда дома, он напал на ее со спины и больше 15 раз ударил ножом в спину.
Все это произошло на глазах их сына, которому тогда было 11 лет. Шокированный мальчик не растерялся, вызвал полицию и скорую. К счастью, сотрудники ведомства и медики подоспели вовремя: мужчину задержали, а женщине оказали помощь.
Признав приморца виновным в покушении на убийство, его приговорили к 6 годам 9 месяцам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого суд удовлетворил иск о том, чтобы мужчина возместил моральный вред в размере миллиона рублей своей супруге.
Приговор в законную силу не вступил.