04:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Бабуля из Хабаровска отдала мошенникам больше 9 млн рублей
Мошенники убедили ее продать свою квартиру и перевести деньги на их счета.
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В Хабаровске пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые смогли выманить у нее более 9 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края, 72-летняя женщина поверила звонку от человека, представившегося сотрудником банка, и перевела все свои сбережения на «безопасный» счет, который оказался фиктивным.
Далее мошенники убедили ее продать свою квартиру и перевести деньги на их счета. В результате произошедшего возбуждено уголовное дело.