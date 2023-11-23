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04:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Бабуля из Хабаровска отдала мошенникам больше 9 млн рублей

Мошенники убедили ее продать свою квартиру и перевести деньги на их счета.

В Хабаровске пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые смогли выманить у нее более 9 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края, 72-летняя женщина поверила звонку от человека, представившегося сотрудником банка, и перевела все свои сбережения на «безопасный» счет, который оказался фиктивным.

Далее мошенники убедили ее продать свою квартиру и перевести деньги на их счета. В результате произошедшего возбуждено уголовное дело.

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